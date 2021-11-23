Сургут, Югра, , 21:15 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) 66 классов в 26 школах закрыли на карантин в связи с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщает телеканал «Югра» со ссылкой на директора муниципального департамента образования Ирину Замятину.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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Заболеваемость, по словам чиновницы, наблюдается только среди учащихся. Кроме того, в 18 детских садах Сургута на карантин из-за COVID-19 ушли дети из 24 групп.

Из-за вспышки ОРВИ среди учащихся на карантин ушли 92 класса в 16 школах, а также закрылась прогимназия имени Салманова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе с 22 ноября в Югре введена обязательная самоизоляция непривитых от коронавируса граждан.

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