Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 34 человека. Днём ранее этот показатель составил 35, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 922 свердловчанина. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 460 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 7158 пациентов.

За сутки из клиник выписали 508 человек. С начала пандемии выздоровели 151 518 свердловчан, от COVID-19 скончались 8056 человек.

Как ранее сообщало РЕ, на Среднем Урале за сутки выявили 743 новых заражения коронавирусом.