Южно-Сахалинск, , 06:26 — REGNUM На Сахалине главный врач Синегорской больницы Михаил Сушко отстранен от работы на время проведения расследования полицией, сообщило 22 ноября со ссылкой на областной минздрав ИА «Сахалин-Курилы».

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Известно, что медучреждении работает в штатном режиме. В отношении главврача больницы проводится проверка по факту фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в отношении главного врача Синегорской больницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ — злоупотребления должностными полномочиями. Руководителя учреждения здравоохранения подозревают в подделке документов о вакцинации от COVID-19, написало со ссылкой на областное УМВДИА Сах.ком.