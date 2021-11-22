Сыктывкар, 22 ноября 2021, 17:12 — REGNUM В Коми наблюдается рост заболеваемости ковидом в разных возрастных группах. Об этом на заседании Госсовета заявила главный санитарный врач республики Людмила Глушкова.
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По ее словам, за минувшую неделю в Коми зарегистрировано 2584 новых случая заболевания, показатель составляет 313 человек на 100 тысяч населения. Это 11 рейтинговое место по Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 351 носителя коронавируса, трое ковид-пациентов скончались.