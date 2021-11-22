Сыктывкар, , 17:12 — REGNUM В Коми наблюдается рост заболеваемости ковидом в разных возрастных группах. Об этом на заседании Госсовета заявила главный санитарный врач республики Людмила Глушкова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По ее словам, за минувшую неделю в Коми зарегистрировано 2584 новых случая заболевания, показатель составляет 313 человек на 100 тысяч населения. Это 11 рейтинговое место по Российской Федерации.

«Если же посмотреть по возрастному признаку, то, к сожалению, уровень заболеваемости превышен, прежде всего, среди детей до одного года — на одну треть, и среди взрослого населения, начиная с 30 лет. Ужасающе высокие цифры в категории 65 лет и старше — показатель 511, что практически на 70 процентов выше, чем в среднем по региону. На данную группу приходится практически 70 процентов всех летальных исходов», — цитирует Глушкову пресс-служба Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 351 носителя коронавируса, трое ковид-пациентов скончались.