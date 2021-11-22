Ульяновск, , 12:29 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся остаётся на высоком уровне, а число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом снижается. Такие данные приводит оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По информации на 22 ноября, заражение коронавирусом выявлено за последние сутки у 490 жителей Ульяновской области, в то время как после нерабочей недели лабораторно подтверждено 538 случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 107 399 случаев заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели 97 855 ковидных больных, из них за последние сутки — 470 пациентов. Таким образом, доля переболевших COVID-19 составила 91,11%.

Напомним, что в Ульяновской области заработал новый прививочный пункт от ковида. Вакцинацию можно пройти в Центре профессиональной патологии Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3256 ковидных пациентов. За последние две недели от осложнений умирали от шести до 14 больных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом