Саратов, , 12:34 — REGNUM За сутки в Саратовской области от последствий заражения коронавирусом скончались 25 пациентов. Общее число жертв инфекции с начала пандемии достигло 4360 человек. Об этом по состоянию на 19 ноября сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 мужчин и 13 женщин в возрасте от 42 до 92 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии подтвердили 113 473 случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 98 181 человек.

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