Новосибирск, , 20:35 — REGNUM В Новосибирской области прививку от коронавируса сделали более миллиона человек. Это составляет 48,1% от взрослых лиц, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Коронавирус 50.мвд.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Уточняется, что полный прививочный курс прошли 713 787 человек, то есть 32,8%.

«Удельный вес заболевших привитых составляет 0,66% (6684 человек). Показатель заболеваемости привитых лиц составляет 6,6 на 1000 привитых, что в 4,2 раза ниже уровня заболеваемости среди населения», — сообщили изданию в областном Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что смертельных исходов среди привитых новосибирцев не зарегистрировано.