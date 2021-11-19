Петропавловск-Камчатский, 19 ноября 2021, 12:44 — REGNUM Количество коек в ковидных госпиталях Камчатки при необходимости могут увеличить в течение недели. Регион готов к росту количества коронавирусных больных, стационары обеспечены кислородом, медикаментами и медоборудованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе правительства края.
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Всего в регионе функционируют четыре моногоспиталя, общее количество мест в них — 310. За сутки выявлено 46 новых случаев COVID-19, резкого роста заболеваемости не наблюдается.
Он подчеркнул, что в стационарах достаточно кислородных концентраторов, станций и баллонов, организована подача жизненно важного газа в реанимационные палаты. По словам главного врача городской больницы № 1 Петропавловска-Камчатского Ирины Вайнес, в медучреждении сформирован запас медикаментов, достаточных для обеспечения коронавирусных больных в течении двух месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, жителям Камчатского края, которые сделали прививку от COVID-19 «Спутником Лайт», нет смысла ждать до получения QR-кода 21 день. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов, предложив в таких случаях выдавать сертификаты сразу.