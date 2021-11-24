Вологда, , 16:42 — REGNUM В департаменте здравоохранения Вологодской области назвали три причины роста числа госпитализированных с ковидом среди вакцинированных.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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По данным ведомства, первая причина — пациенты старше 60 лет.

«По действующим рекомендациям всех заболевших пожилого возраста необходимо госпитализировать. Даже после прохождения вакцинации у людей старшего возраста существует риск развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, поэтому их госпитализируют чаще», — пояснили в департаменте.

Вторая причина — не всегда после прививки вырабатывается иммунитет.

«В ряде случаев (примерно 10−12% привившихся) иммунный ответ после прививки не вырабатывается. Это зависит от индивидуальных особенностей организма. Также антитела могут не выработаться, если во время вакцинации человек перенес какое-либо заболевание, к примеру, ОРВИ», — уточнили в ведомстве.

Третья причина роста заболевших среди вакцинированных — это рост числа привитых

«Чем больше людей прививается, тем больше выявляется случаев, попадающих под 1 и 2 пункты. Среди сделавших прививку заболевает примерно 1 человек из 30. И всего лишь каждый 10 среди тех, кто привился и заболел, попадает в медучреждение», — пояснили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор пригласил антипрививочников посетить региональные моногоспитали и морги.