Красноярск, , 11:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 33 пациента с коронавирусом, сообщили 24 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В отделении реанимации Александр Куликов © ИА REGNUM

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 7286 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 710 носителей коронавируса, за всё время — 148 381. Общее число выздоровевших — 132 019 человек (+695 за сутки).

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