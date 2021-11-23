Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В Чувашии сегодня, 23 ноября, продолжатся заседания комитетов Госсовета, где один из вопросов касается федеральной законодательной инициативы о введении QR-кодов. 22 ноября его рассмотрели на аграрном комитете, где против внесения законопроекта на рассмотрение парламента проголосовали два депутата, один воздержался, остальные подняли руки «за». За ходом обсуждения наблюдал спикер Леонид Черкесов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание аграрного комитета Госсовета Чувашии Cap.ru

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22 ноября состоялось заседание парламентского комитета по аграрным вопросам, природопользованию и экологии, которое прошло под председательством главы фракции КПРФ Алексея Шурчанова. Один из вопросов касался федерального законопроекта о введении QR-кодов, который передан на рассмотрение в региональные законодательные собрания.

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Помимо членов комитета, в обсуждении проекта об обязательном введении QR-кодов приняли участие министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов и спикер Госсовета Леонид Черкесов («Единая Россия»), в прошлом — главный врач двух больниц.

«На комитете из 12 человек проголосовали против законопроекта о QR-кодах два человека: я и Сергей Ерощенко (КПРФ), один депутат воздержался. Я против принудительной вакцинации и против сегрегации, деления наших жителей на имеющих куар-коды и не имеющих», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер чувашских коммунистов Александр Андреев.

Отметим, что 23 ноября данный вопрос обсудят члены комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

После завершения работы всех комитетов состоится заседание президиума Госсовета, где будет утверждена повестка сессии на 25 ноября.

Напомним, проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа о перенесённом ковиде или медотвода от вакцинации с документом, удостоверяющим личность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президиум ЦК КПРФ принял заявление под подписью лидера партии Геннадия Зюганова против введения QR-кодов в стране. Коммунисты считают, что под предлогом борьбы с пандемией власти планируют внедрение тотального контроля над гражданами и полагают, что введение обязательных QR-кодов для посещения общественных мест и торговых заведений будет «иметь крайне негативные последствия».

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