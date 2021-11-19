Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (13 новых носителей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского (+9), Усть-Коксинского (+7), Онгудайского (+4), Шебалинского (+4) и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в региона достигло 23 956.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 38, за весь период — 21 254. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1338, за весь период — 323 201», — отметили в оперштабе.