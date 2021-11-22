Хабаровск, , 04:41 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 572 (576 днём ранее) положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 213 человек, не справились с болезнью ещё семь пациентов (шесть человек — накануне), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Rosminzdrav.ru

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По прежнему больше всего выявляют зараженных в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре — 189 и 171 соответственно.

На 22 ноября в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободна 261. На лечении находится 58 тяжёлых пациентов, 46 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего на лечении находится 11 890 человек.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 104 857 случаев заболевания COVID-19. Почти 92 тыс. человек вылечились. Скончались 998 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 2701. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 14 пациентов.