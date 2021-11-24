Новосибирск, , 14:39 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 394 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 400 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 56, 67, 68 и 76 лет и женщины в возрасте 50, 59, 60, 65, 68, 83 и 88 лет. Всего в регионе умерли 3705 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 80 352 случая заражения коронавирусом, в том числе у 8320 детей; 56 816 пациентов выздоровели (+98 за сутки).