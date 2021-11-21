Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован 241 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 199 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, по состоянию на 21 ноября, достигло 67 691, 47% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 60 224 человека, в том числе 236 за последние сутки.