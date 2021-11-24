Москва, , 11:57 — REGNUM За последние сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 1240 человек. Об этом 24 ноября сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Смертность от ковида сохраняет высокий уровень уже продолжительное время, ежесуточное число смертей не опускается ниже отметки 1,2 тыс. с 9 ноября. Всего со старта распространения вируса зафиксировано в России 267 819 летальных исходов.

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции скончались 93 человека, в Санкт-Петербурге — 73, в Подмосковье — 56, в Краснодарском крае — 50.

За сутки выздоровели и были выписаны более 36,6 тыс. человек.