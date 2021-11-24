Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявлено ещё 732 носителя коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 161 случай заражения, сообщает 24 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 9. Днем ранее он составлял 741.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заразились коронавирусом 174 957 свердловчан. В регионе уже вылечились 153 958 человек, от COVID-19 скончались 8230 граждан.