Томск, , 12:44 — REGNUM По состоянию на 22 ноября в Томской области подтверждено 53 827 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлен 281 носитель SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в Томской области выздоровел 31 ковид-пациент, за всё время — 39 285.

В регионе выросло число жертв коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, в Томской области скончались ещё три ковид-пациента. За весь период умерли 620 жителей региона с диагнозом COVID-19.

Напомним, 21 ноября в Томской области было подтверждено 288 случаев заражения коронавирусом.

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