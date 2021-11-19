Томск, , 13:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 292 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 52 968. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в оперштабе региона.

Аппарат ИВЛ Михаил Митин

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Количество выздоровевших выросло до 39 195 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 44 жителя Томской области.

Жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали ещё четыре человека. За весь период пандемии в Томской области, по данным федерального оперштаба, скончались 617 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в регионе выявили 283 носителя коронавируса, выздоровели 36 человек.

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