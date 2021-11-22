Новосибирск, , 12:11 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 22 ноября, начинается вакцинация от коронавируса работников иностранных консульских учреждений, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

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Уточняется, что для этого открыты три пункта вакцинации: на базе поликлиник №1, №16 и на базе Центральной городской больницы.

Отметим, что первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты 1 млн 104 тыс. 714 жителей Новосибирской области, завершили курс вакцинации 906 тыс. 222 человека.

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