Ижевск, , 09:06 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 13 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались восемь женщин в возрасте от 57 до 89 лет и пятеро мужчин в возрасте от 39 до 86 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3122 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в регионе выявили 377 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 379 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 71 488 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8105 жителей.

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