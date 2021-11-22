Москва, , 14:06 — REGNUM В настоящее время обсуждение внесения в национальный календарь прививок России вакцинации от COVID-19 не ведется. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время, представитель Кремля отметил, что существуют определенные мнения специалистов на этот счет, о которых указанные специалисты заявляют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России был выявлен 35681 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.