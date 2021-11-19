Москва, , 12:45 — REGNUM Существенный вклад в защиту здоровья детей сделает регистрация отечественной детской вакцины от COVID-19. Об этом 19 ноября заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на III Всероссийской конференции «Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы».

Вакцинация (сс) Governo do Estado de São Paulo

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По словам замглавы Минздрава, детская смертность в России с 2012 году снизилась на 46%, заболеваемость детей в возрасте до 14 лет по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 12,2%, а заболеваемость подростков — на 8%.

«Безусловно, важный вклад в защиту здоровья детей сделает регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции. Кроме того, должен отметить, что результаты вакцинации детского населения доказывают в целом целесообразность иммунопрофилактики, поскольку мы видим существенное снижение заболеваемости, так называемыми, вакциноуправляемыми инфекциями», — сказал он.

Также Салагай добавил, что в России ведется постоянное совершенствование национального календаря профилактических прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 37156.