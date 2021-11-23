Мурманск, , 15:50 — REGNUM Введение обязательных QR-кодов может привести к блокировке работы общественного транспорта. Об этом в эфире «Большого радио» заявил гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если будут введены QR-коды, я лично категорически буду очень против, потому что транспорт просто не сможет работать. Сделать двух кондукторов теоретически даже невозможно. Один кондуктор будет выходит на улицу — болезни новые; люди будут толпиться — это новые заражения, их не выстроить на наших остановках», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее введение QR-кодов поддержал владелец ночного клуба в Коми.