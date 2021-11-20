Новосибирск, , 13:09 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 20 ноября, за сутки зарегистрировано 4868 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ponchikov.net

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Отметим, что днём ранее, 19 ноября, за сутки было зарегистрировано 5330 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено уже 78 768 случаев заражения коронавирусом (+392 за сутки); 56 488 пациентов выздоровели (+139 за сутки); умерли 3652 человека (+16 за сутки).