Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 2714 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 19 ноября в федеральном оперштабе. Это на 69 случаев больше, чем сутками ранее. Таким образом, после двухдневного спада суточная заболеваемость вновь выросла.

Горожане в защитных масках в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

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Показатель суточной смертности от COVID-19 снизился на два случая и составил 77 летальных исходов за последние сутки. Также за сутки выписаны из больниц и с амбулаторного лечения 4425 человек. Это на 576 человек больше, чем сутками ранее, и является новым суточным рекордом выписки за время четвертой волны эпидемии.

Всего за время пандемии в Петербурге подтверждено ровно 766 тысяч случаев заражения, выздоровели 694 876 человек, скончались от ковида 25 427 человек. Летальность болезни в регионе составляет 3,3%.

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