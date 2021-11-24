Москва, , 13:22 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не против вакцинации от коронавируса, а против безграмотного проведения этой акции, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Геннадий Зюганов на акции 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

«Мы не против вакцинации, мы против того безграмотного проведения этой акции… Это ничего общего не имеет со здоровьем», — заявил Зюганов.

Он также обратил внимание на разнонаправленные и противоречивые указания оперштаба по борьбе с коронаиврусом и врачей.

Парламентарий также проинформировал о том, что три раза вакцинировался.

«Я в «красной зоне» политической работаю. У нас тут сплошная красная зона», — добавил Зюганов.

Врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса. Авторы письма пригласили адресатов в «красные зоны».

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