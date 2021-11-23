Москва, , 18:30 — REGNUM Пока нет информации о том, будут ли продлены из-за COVID-19 новогодние каникулы в России, сообщил 23 ноября журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Песков призвал «не забегать вперёд» по каникулам на Новый год, ведь эпидемиологическую обстановку заранее оценить сложно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти положительно оценили эпидемиологический эффект от введения в конце октября — начале ноября недели нерабочих дней.

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