Томск, , 12:20 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждено 288 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 53 546, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 39 254 человека, в том числе 23 за последние сутки. Скончались 617 пациентов с коронавирусом.

Занятость коечного фонда в ковидных стационарах региона, по состоянию на 21 ноября, составила 72%.