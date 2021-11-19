Липецк, 19 ноября 2021, 17:53 — REGNUM В Липецкой области 19 ноября подтверждено 406 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона был выявлен 70 тыс. 281 положительный результат исследования.
За весь период наблюдения 63 тыс. 14 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 426 — за последние сутки.
За весь период скончались 2286 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.