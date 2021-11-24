Петропавловск-Камчатский, , 05:15 — REGNUM На Камчатке учреждениям общественного питания с 26 ноября разрешат работать после 23:00, но при соблюдении определённых условий. С такой инициативой выступил губернатор края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Коронавирус vperemen.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Читайте также: На Камчатке снимут ковидные ограничения в «зелёных» районах

Посетители работающих после 23:00 кафе, баров, ресторанов обязаны предъявить при входе в заведение сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации, документ установленного образца, подтверждающий наличие антител к COVID-19.

«После 23 часов с учетом этих ограничений работа предприятия общепита может быть продолжена», — пояснил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе губернатора Камчатки Владимира Солодова в районах, где уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80%, будут сняты введённые ограничительные меры.