Тамбов, , 14:05 — REGNUM В Тамбовской области 22 ноября подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 52 тыс. 984 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 49 тыс. 685 пациентов, в том числе 109 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1337 человек. 12 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.