20 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили отстранение от работы восьмерых сотрудников службы скорой помощи в Находке из-за их отказа вакцинироваться.

Артур Савин, , 22:10 — REGNUM Информация, согласно которой восемь сотрудников службы скорой помощи в Находке (Приморский край) были отстранены от работы из-за их отказа пройти вакцинацию от COVID-19, стала поводом для бурной дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 20 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Врач скорой помощи Yarregion.ru

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"А чего отстранили-то? Говорили же по всем телевизорам, что вакцинация добровольная», — заметил Сергей Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что потеря восьми сотрудников скорой помощи не может не повлиять на работу местной системы здравоохранения. Кроме того, граждане отмечают, что каждый медик, работающий в скорой, является крайне ценным кадром, который находится на передовой борьбы за жизни граждан России.

«Как это не скажется? Это же настоящее преступление против города! Врач скорой помощи — это вам не рядовой терапевт, это элита медицины, это же спецназ! Вы что творите, сумасшедшие?!» — возмущается Алексей Д.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что система здравоохранения в России и так испытывает сильнейшие нагрузки, а власти лишь усугубляют ситуацию, выгоняя на улицу ценные медицинские кадры.

«Здравоохранение в России и так на ладан дышит, а власти выгоняют медиков со скорой. Прекрасно. И ведь ещё имеют наглость утверждать, что это никак якобы не скажется на оказании медицинской помощи людям. Хотя, что мертво, то умереть уже не может. Возможно, они и правы», — написал Алексей Ш.

Часть людей считает, что опустевшее место должно быть кем-то занято, для этих целей предлагается применить кандидатуры российских чиновников, которые, судя по всему, плохо представляют себе, как на самом деле обстоит ситуация с медициной в России.

«Значит, теперь чиновники в принудительном порядке будут работать в больницах вместо отстраненных медиков и никаких тут вынужденных выходных и локдаунов», — предполагает Анна А.

«Пора посадить на скорую помощь Голикову, Попову, Мурашко и всех губернаторов. Вот тогда-то и будут бригады сформированы по всей стране как надо, всё население сразу станет здоровое», — предлагает Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что бунтовщиков на корабле необходимо изолировать сразу, чтобы не спровоцировать весь экипаж на отчаянные действия.

«Оказывать медицинскую помощь должны только люди, прошедшие вакцинацию. Сотрудники больниц, которые отказались от вакцины, должны быть отстранены от работы!» — поделилась своим мнением Елена Б.

Нашлись и те, кто указали на то, что сама по себе прививка не делает переносчика коронавируса менее заразным, поэтому остаётся непонятным то, чем угрожали непривитые медики своим пациентам.

«Какую угрозу несёт непривитый человек? Есть внятный ответ? Разница, как я понимаю, заключается лишь в том, в какой форме переболеет человек, верно? Тогда какое дело всем до того, вакцинировался работник или нет? Это же риски, которые он берёт только на себя, разве нет?» — задаётся вопросами Лев Н.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если эти медики были не привиты, то они хуже сделали только себе, а не больным! Я так понимаю! Пусть дальше работают!» — считает Ирина И.

«Быстрее создавать надо условия для проведения тестов тем, у кого уже есть антитела, и предоставления им этого злосчастного кода, а не гнать с работы людей!» — призывает Артур Д.

Напомним, 19 ноября ИА PrimaMedia опубликовало материал, согласно которому в Находке (Приморский край) были отстранены от работы восемь сотрудников службы скорой помощи из-за их отказа пройти вакцинацию от COVID-19. Главврач городской скорой помощи Андрей Джирма заверил, что уход восьми сотрудников не отразился на работе скорых.