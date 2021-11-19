Москва, , 08:15 — REGNUM Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве уменьшился вдвое за период, прошедший с окончания нерабочих дней. Об этом заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила 19 ноября в интервью телеканалу «Россия 24».

Москвичи Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций — на 45%», — сказала Ракова.

Она добавила, что на фоне падения заболеваемости нагрузка на городские больницы снизилась. Это в дальнейшем позволит некоторым из них вернуться к обычной работе. К настоящему моменту высвобождены 1400 «ковидных» коек.

Как сообщало ИА REGNUM, Ракова заявила также, что ревакцинацию от COVID-19 прошла половина привитых жителей Москвы.

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