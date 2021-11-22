Тюмень, , 09:19 — REGNUM В Тюменский областной суд подан коллективный иск гражданских активистов против QR-кодов, свидетельствующих о прививке от коронавируса, при посещении общественных мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил тюменский общественник Юрий Рябцев.

QR-код ИА REGNUM

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Граждане недовольны новыми требованиями посещения общественных мест с предъявлением паспорта и специальных медицинских документов, обязав представлять посторонним лицам сведения, содержащие врачебную тайну и персональные данные. Ограничения вызвали возмущения жителей и бизнеса, в регионе прошли пикеты и митинги. Региональная власть разделила жителей на «кодированных» и «незакодированных», считают истцы.

«И это при том, что законы о ЧС и санэпидблагополучии не наделяют такой властью региональные органы, что надлежит исследовать на превышение полномочий и самоуправство», — считают истцы.

Кроме того, юридически не раскрыт термин «QR-код», объём содержания которого не раскрыт ни в федеральном законодательстве, ни региональной властью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бизнесмены Тюмени обратились к главе региона Александру Моору с открытым обращением, в котором сообщили о потере выручки на 80% в связи с введением системы QR-кодов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров.

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