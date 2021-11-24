Москва, , 15:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин испытал назальную вакцину от COVID-19. Об этом глава государства заявил 24 ноября на совещании с правительством.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Российский лидер уточнил, что испытал на себе назальную вакцину на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства заявил, что клинические испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром им. Гамалеи, завершены.

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