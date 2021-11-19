Улан-Удэ, , 10:27 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал отказ одной из кофеен Улан-Удэ проверять у посетителей QR-коды. Соответствующее объявление ранее появилось на странице заведения в инстаграм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Цыденов

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По словам главы, правила были установлены для перелома ситуации с коронавирусом, а QR-код необходим для подтверждения наличия иммунитета у граждан.

«Если кто-то не будет следовать правилам, соответственно, будет отвечать в соответствии с законодательством. А у нас административная ответственность, вплоть до закрытия на 90 дней. Здесь шутки неуместны. Вопрос о жизни и здоровье людей», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владельцы кофейни объявили, что у них нет полномочий ограничивать права посетителей из-за отсутствия QR-кодов. Отказ в обслуживании непривитым клиентам, по их мнению, может быть расценено как самоуправство, превышение должностных полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Кофейня в Улан-Удэ отказалась проверять QR-коды у посетителей