Сыктывкар, 22 ноября 2021, 21:58 — REGNUM Более восьми тысяч жителей Коми заболели ковидом после вакцинации. Об этом со ссылкой на главу республиканского управления Роспотребнадзора Людмилу Глушкову сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.
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Она сообщила, что вакцинацию завершили 307 747 человек. Количество заболевших коронавирусом среди них — 8288 человек, то есть 2,7%.
Всего в регионе привиты от ковида примерно 48% от взрослого населения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми резко выросла заболеваемость ковидом среди лиц старше 65 лет.