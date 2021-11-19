Пенза, , 11:54 — REGNUM В Пензенскую область поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции, на этот раз — «ЭпиВакКорона» в количестве 11 160 комплектов. Данный препарат разрешен к применению жителям старше 60 лет, уточнили в облминздраве.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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К временным противопоказаниям к вакцинации относятся хронические заболевания в стадии обострения и острые инфекционные заболевания. Вакцина ЭпиВакКорона» показана при злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях, во время беременности, в период грудного вскармливания, иммунодефиците и при тяжелых формах аллергических заболеваний. Вакцина будет доступна в медицинских организациях Пензенской области на следующей неделе.

По состоянию на сегодняшний день, 19 ноября, первым компонентом привито 705 294 человека, в том числе повторную вакцинацию прошел 61 091 человек. Завершили курс иммунизации 577 923 жителя Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенскую область поступила вакцина «Спутник V» в количестве 78 600 комплектов. В ноябре в регионе ожидаются крупные поставки препаратов «Спутник Лайт» и «Ковивак».

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