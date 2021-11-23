Тюмень, 23 ноября 2021, 18:23 — REGNUM В Тюменском государственном медицинском университете из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 дистанционное обучение в продлится до 28 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
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Студенты пятых и шестых курсов ТГМУ проходят практику.
В Тюменском индустриальном университете дистанционное обучение продлится до особого распоряжения, сообщают в вузе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменском госуниверситете с 22 по 5 декабря студенты очной формы обучения из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 разделены по различным форматам обучения.
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