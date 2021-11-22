Москва, 22 ноября 2021, 12:19 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в Москве выросло на 2786 случаев, сообщили 22 ноября в столичном оперштабе.
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Суточный прирост в городе постепенно идёт на спад. Днём ранее в столице выявили 3438 новых случаев. Суммарное число заражений с начала пандемии достигло 1 921 419.
«За сутки госпитализировано 848 человек, скончались 94 пациента», — рассказали в штабе.
Оборудование ИВЛ поддерживает жизни 659 человек.