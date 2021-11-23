Владивосток, , 11:23 — REGNUM В Приморье порядка 700 сотрудников разных предприятий и организаций официально отстранены от работы как не привитые от COVID-19 и не предоставившие медотвод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов региона.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Отмечается, что реальные цифры могут быть гораздо больше, поскольку эта информация только с тех предприятий, где есть профорганизации.

На 22 ноября отстранения зафиксированы в «Примтеплоэнерго» — 150 человек, РУ «Новошахтинское» — 46 работников (по информации на 15 ноября было 113), «Дальзавод» — 45 (было 98), ВПОПАТ-1 — 90 (было 93), «Приморские электрические сети» — 60 (было 85), 30-й СРЗ — 70 (было 80), Ростелеком — 43, а также есть случаи в отраслях культуры и образования.

В авиационной компании «Прогресс» действие приказа об отстранении 404 сотрудников приостановили до 31 декабря 2021.

Представители трудовых коллективов жалуются на перебои с вакцинами, но ситуация меняется. Благодаря тому, что в Находке дефицит устранен, в «Восточном порту», где уведомления получили 400 работников, фактически отстранены 105 человек. Остальные смогли привиться либо предоставили медотводы. В то же время в Хасанском районе проблемы с наличием вакцины испытывают работники Рязановского и Барабашевского рыбоводных заводов.

Нет вакцины и в Дальнегорской центральной больницы. Желающим привиться, советуют звонить и узнавать о наличии вакцины.

«Профсоюзы поддерживают решения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, которые предпринимают краевые власти. В том числе по ее профилактике путем вакцинации. Но предлагают пересмотреть предельные сроки вакцинации в Приморье и сделать отсрочку не менее месяца, для того чтобы работники предприятий успели привиться либо пройти обследования и собрать документы для получения медотвода», — пояснили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье воспитательницу детского сада отправили в отпуск без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививки от COVID-19. Женщина пыталась опротестовать это решение через суд, но не смогла.