Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 36 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 19 женщин в возрасте от 42 до 85 лет и 17 мужчин в возрасте от 36 до 92 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 8 314 пациентов.

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