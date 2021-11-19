Саратов, , 14:35 — REGNUM В Саратовской области 19 ноября вакцинацию от коронавируса прошел миллионный житель. Всего в регионе привито около 50% взрослого населения, сообщает пресс-служба губернатора.

Вакцинация в Саратовской области Saratov.gov.ru

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Миллионным вакцинированным стала мать двоих детей Елена Зуйкова. Прививку женщина получила в поликлинике №3 в Саратове.

Глава области Валерий Радаев вручил Елене Зуйковой сертификат на реабилитацию в бальнеологической лечебнице. Женщина в апреле этого года тяжело переболела COVID-19. По ее словам, все родные и близкие уже вакцинированы, а она восстанавливалась после болезни.

По информации минздрава, за сутки в регионе вакцинировано против коронавирусной инфекции 10 223 человека.

На 1 января 2021 года в Саратовской области численность населения составляла 2 395 111 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с начала наблюдения в Саратовской области зарегистрировали 113 473 случая заражения коронавирусом.

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