Чита, , 07:44 — REGNUM Власти Забайкальского края решили продлить до 1 декабря включительно часть введённых ранее карантинных ограничений из-за высоких темпов распространения коронавируса в регионе. Об этом 20 ноября сообщает оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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«По оперативным данным трёх дней текущей, 46-й недели (по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели) в структуре заболевших удельный вес детей незначительно увеличился (с 15,2% до 15,6%), снижения заболеваемости среди детей не отмечено. Поэтому по всему региону нельзя работать детским развлекательным центрам, детским игровым комнатам, игровым зонам, батутным центрам», пояснили в оперштабе.

Реализация дополнительных образовательных программ образовательными организациями (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальными предпринимателями) до 1 декабря будет только дистанционной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 19 ноября 2021 полностью вакцинированы от коронавируса 397 354 человека (+581).

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