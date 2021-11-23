Челябинск, , 18:21 — REGNUM В ряде районов Челябинской области отмечается низкий уровень вакцинации населения от COVID-19. Об этом заявил на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер.

Вакцина «Спутник V»

Mos.ru

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Среди таких территорий значатся Брединский, Еманжелинский, Еткульский, Троицкий и Агаповский районы. Также к ним относятся Златоустовский, Миасский и Троицкий городские округа.

Вакцинацию чиновник назвал ключевым вопросом. По его словам, вакцины в регионе сейчас достаточно. К середине декабря он призвал достичь плановых показателей коллективного иммунитета.