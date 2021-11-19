Брянск, , 10:49 — REGNUM В Брянской области 19 ноября выявлено 453 новых носителя коронавируса — на 17 меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 5 983 теста. Выписаны после лечения ещё 397 пациентов, в летальную статистику внесено 13 новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Всего в Брянской области подтверждено 85 833 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 76 918 человек, скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 2 116 пациентов.

С начала пандемии в регионе выполнено 1 059 595 исследований на коронавирус.