Москва, , 09:50 — REGNUM Введение системы QR-кодов и других мер по принуждению к вакцинации и разделению людей «на сорта и категории» можно сравнить с новым видом фашизма, заявил российский музыкант Константин Кинчев. Видео с обращением музыканта опубликовано 19 ноября на YouTube-канале рок-группы «Алиса».

Константин Кинчев Павел Ищенко © ИА REGNUM

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Музыкант напомнил, что родился чрез тринадцать лет после победы над фашистской гадиной. Он заверил, что в людях его поколения живёт благодарность к тем, кто победил фашистскую Германию и освободил весь мир от порабощения.

«Хуже фашизма может быть только фашизм», — подчеркнул Кинчев.

Он добавил, что в последнее время в России стали проявляться некоторые признаки подобных явлений.

«Людей начинают разделять на сорта и категории. В зависимости от их здоровья, иммунного статуса и принятых ими решений относительно своего здоровья. Честное слово — какой-то новый вид фашизма, основанный на животном страхе перед микробами», — объяснил музыкант.

Лидер группы «Алиса» заявил о недопустимости нарушения главных прав и свобод человека, включая права на свободу передвижения, труд, образование, мирные собрания и медицинскую помощь. Кинчев подытожил, что большинство граждан выступает против введения QR-кодов и призывает главу государства отказаться от подобных мер.