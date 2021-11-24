Чита, , 09:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 85 984 (+343 за сутки). Вместе с тем 72 077 пациентов (+351 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1875 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 192 находятся в тяжёлом состоянии (+8 за сутки), 75 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за сутки данные не изменились).

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