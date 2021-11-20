Хабаровск, , 05:39 — REGNUM В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 20 ноября в двадцати школах открылись временные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

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В связи с тем, что в регионе именно в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в настоящее время фиксируется наибольшее число заболевших, по решению оперативного штаба краевого правительства в школах этих городов было открыто по 10 временных пунктов вакцинации. Это даст людям возможность «привиться в шаговой доступности от дома и в нерабочее время» — с 14:00 до 18:00.

Для желающих привиться в школе предусматривается отдельный вход и «маршрутизация», подобная организуемой при работе в школах избирательных участков.

и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов «Прежде всего акция рассчитана на преподавателей, которые нуждаются в ревакцинации, либо по каким-то причинам не успели пройти вакцинацию. Естественно, что вакцин, разрешённых для применения детям, на данный момент нет, и ни в коем случае мы не хотели бы, чтобы кто-то подумал, что эта акция в школах направлена на вакцинацию детей. Мы планируем прививать только взрослых».

Отмечается, что вакцинацию в школах при желании могут пройти и родители учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, для студентов, работников предприятий, вахтовиков и пожилых людей в Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса.

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